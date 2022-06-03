《少年吔，安啦！》中17歲的顏正國。（牽猴子提供）

台灣黑幫電影神片《少年吔，安啦！》4K數位修復版終於要在下月全台戲院上映，隨著電影海報、高清預告片的曝光，讓網友們紛紛驚訝於30年前17歲阿國的青春容顏是如此叛逆不羈，而預告片中用台語嗆聲「你真正有影」、「送你上山頭」等口條是那麼自然又道地。對於，顏正國坦承：「是啊，侯導沒有給我劇本看，因為那時我根本沒唸書、不識字啊！」

其實顏正國從小就和《少年吔，安啦！》監製侯孝賢有合作經驗，侯導在1981年首次銀幕處女作《就是溜溜的她》，就找了7歲的童星顏正國來演出，後來《風兒踢踏踩》、《在那河畔青草青》、《風櫃來的人》、《冬冬的假期》每一部都找顏正國來合作，甚至侯導擔任電影編劇的《小畢的故事》、《油麻菜籽》也找他。顏正國憶道：「侯導每次教戲，就給我一個情境，叫我在那個狀態下自由發揮演出，拍《少年吔，安啦！》也是一樣，每一場侯導和徐小明導演就跟我講，上一場是你跟誰的戲，這一場是你跟誰，下一場會銜接跟誰拍，那你想怎麼演？所以裡面的任何一句台詞，絕對不是來自於劇本。」並透露「就像電影中『你真正有影』這句話，原本就是我當時的口頭禪，後來侯導就叫我可以在戲裡很自然講出來，突顯角色的個性。」

結果顏正國在《少年吔，安啦！》中自創，那些正港又道地的：「你真正有影」、「送你上山頭」、「給拎北俗累」（給我跑了）、「看到人拿鴨頭（霰彈槍）還不趕緊閃？」等膾炙人口台式厘語，多年來竟成為影迷津津樂道的台語黑話。由於顏正國拍《少年吔，安啦！》前和侯導的多年合作默契，讓他拍得十分輕鬆自在，戲裡戲外，根本就是渾然天成的本色演出，就連飾演大哥的高捷，在拍片現場也戲稱他為「小師兄」。

其中讓顏正國覺得拍得最輕鬆的戲，是有一場飾演他警察姐夫的陳松勇，為了要教訓他犯錯，用手拷把他拷在田舍邊的小柴房，導演徐小明要他一直躺著睡，連陳松勇拍他頭也別反應，結果他那天真的睡得香甜到流口水。拍完醒來起身點菸時，劇照師蔡正泰剛好抓到他回望鏡的瞬間，為17歲的顏正國，留下一張最能代表他當時叛逆不羈、恣意青春容貌的劇照。這張照片被海報設計大師陳世川挑來當這回數位修復版《少年吔，安啦！》典藏版海報的主照，上月顏正國一發表在粉絲團裡，立即引來大堆粉絲留言直誇「」。

《少年吔，安啦！》適逢問世30週年，經國家影視聽中心啟動數位修復計畫。金馬攝影大師李屏賓、剪接大師廖慶松為本片底片調光、調色提供專業指導。錄音師杜篤之將當年他錄製的本片DAT母帶，再重新數位混音成5.1聲道，讓這部當年國片首次採用杜比立體音效的作品，能夠在今日放映影廳更先進的硬體設備下，首度完整體驗當年無法呈現的音色。台灣新電影推手焦雄屏，則為本次修復版片頭，撰寫紀念張華坤製片的中英文獻詞，將於7月8日在台上映。