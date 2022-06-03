近日龍洞灣遭發現垃圾海，環保署表示，近日龍洞灣海岸區域乾淨，僅較遠的海面有零星垃圾漂流。由於「向海致敬」對於海岸清理有明確權責分工，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將持續加強清理，至於氣候及潮流帶來海漂垃圾，海委會海洋保育署已調度人力與船舶進行撈除。

環保署表示，新北市環保局也派員至現場稽查，在龍洞灣岬步道發現3處被非法棄置，已請土地權管單位於6月10日前完成清理，減少陸源棄置垃圾流入。此外請東北角國家風景區管理處派員加強巡檢頻率，同時新北市環保局將於重要路口處架設監視器，防範再有非法亂倒情形發生。

環保署說明，「向海致敬」政策推動，已明確界定全國1988公里海岸權管單位，整合中央及地方政府建立清理機制：定期清、立即清、緊急清。2020年至2021年底，全國約清理13.8萬公噸垃圾，另外為了能立即清理，環保署也提供民眾通報「立即清」管道，建置「海岸清理資訊平臺，一經接獲通報即通知海岸權管機關進行清理。