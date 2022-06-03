味全龍「龍王」王維中之前因疫情打亂腳步，經過3場中繼調整後，4日將重回先發行列，對於相隔月餘重回先發、挑戰本季首勝，他抱持平常心面對，他笑著說：「他們應該也慢慢習慣我不在場上的時候得分，但這也是給自己一個動力，把失分壓到最低，讓隊友在7、8、9局還有機會逆轉。」

王維中季初調整狀況較慢，直到4月15日在天母主場首戰才迎來本季初登板，但先發2場後碰上確診，康復後5月下旬歸隊，先從牛棚出發，中繼3場比賽、共投4局，拿下3個中繼成功，調整完成後明天將重回先發行列，強碰統一獅王牌布雷克。

「目前狀況都很正常，就按照教練團給的行程去準備。」對於久違的先發出賽，王維中說：「保持平常心，準備好自己比較重要。在台灣也丟過先發，今年剛開始也是先發，這也是自己比較想要的位置，希望能穩定的表現。」

王維中的援護率一向是外界關注的焦點，相較於其他隊友勝投陸續開張，他還在尋求本季首勝，本季王維中先發時援護率僅1.69，明天想求勝還需要隊友火力支援。

王維中笑著說：「我也習慣了啦！他們應該慢慢習慣我不在場上的時候得分，但這也給自己1個動力，盡量把失分降到最低，讓球隊在7、8、9局還有逆轉機會。」

被「虧」是否是因為沒有請隊友喝飲料，所以得不到「愛龍王打線」支援？王維中趕緊否認：「我平常就很常請他們喝飲料，今天是（林）子昱上次先發投很好，他說他要請，明天就看狀況，看我幾點睡醒。」

王維中繼續說：「還是相信隊友，一切順其自然，雖然要碰上布雷克，但他們也是有對布雷克打得好的時候。」不過目前「龍王」尚未找回最佳球速，他說：「這需要時間，但不會急，現在球速不快才知道可以用其他方式去投，要更動腦、用更聰明的方式去投球。」