薛尼鮑迪以《荒野百合花》的精采演出，成為奧斯卡史上首位非裔影帝。（台北電影節提供）

2022台北電影節今（3）日公布壓軸片單，網羅多位影帝后最新作品在台首映，包括伊莎貝雨蓓新作《誠實說謊家》、毛舜筠主演的《阿媽有咗第二個》和湯姆希林《永別了，柏林》等片；經典老片今年選映奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪得獎作《原野百合花》和義大利傳奇影帝吉安卡羅吉安尼尼主演的《七美人》，加上多位實力派演員呈現《大獲拳勝》和《我心悵然如詩》等真人真事改編電影，召喚影迷下周日準時鎖定售票系統搶票！

今年初在柏林影展拿下榮譽金熊獎的法國殿堂級影后伊莎貝雨蓓，在《誠實說謊家》（Promises）中化身高深莫測的市長，任期將至的她，面對接踵而來的貧窮與失業問題，在亟力爭取連任的同時，卻同時得到高升中央的大好機會，高潔情操與政治野心相互拉扯，她要選擇贏得民心，或是更上層樓的政治生命？雨蓓再度展現教科書等級演技，精準詮釋政客的內心糾結。

香港金像獎影后毛舜筠，在最新主演作品《阿媽有咗第二個》中扮演身兼母親、妻子與職場女強人三種角色的中年女性，女主角曾是發掘歌壇巨星的經紀人，婚後卻選擇相夫教子，她在沉潛多年後決定復出，在發掘新聲代唱將的同時，卻也勾起過往與兒子難解的親情裂痕。彭秀慧導演在《29＋1》後交出全新力作，邀來香港超級天團「MIRROR」成員姜濤、柳應廷參與演出，貫串全片的好歌聲更是令人難忘。

入選柏林影展競賽的《永別了，柏林》（Fabian： Going to the Dogs），改編自西德兒童文學之父的自傳體小說，描述流連歌廳的歷史博士，在戰後的柏林成為現實而疏離的和平主義者，他戀上夢想成為演員的女律師，在愛情成為唯一救贖的同時，主角的生命卻也漸漸失速，該片由《噢！柏林男孩》德國電影獎影帝湯姆希林（Tom SCHILLING）主演，與《純真消逝的年代》莎斯基亞蘿絲達爾（Saskia ROSENDAHL）精采對戲不容錯過。

去年坎城影展首映的《老男孩奮鬥日記》（The Heroics）中，男主角有孩子卻不想負責任，沉迷重機世界的他，要如何脫離生命困境，找回生活重心？該片男主角法蘭索瓦克雷頓（François CRÉTON）身兼編劇，還邀來凱薩獎影帝李察鮑林傑（Richard BOHRINGER）與威尼斯影后愛莉安艾絲柯莉德（Ariane ASCARIDE）參與演出，眾星雲集肯定是歐洲電影影迷首選。

波蘭電影《大獲拳勝》（The Champion of Auschwitz）改編華沙拳王真實故事，主角在逃亡途中被抓，被送往惡名昭彰的奧斯威辛集中營，他在納粹士兵的地下拳擊賽中奮力拚搏，卻也盡入納粹軍官的眼底，將主角奮力求生的意志，推向被集權控制的道路，金獎演員彼得葛洛瓦茲基（Piotr GŁOWACKI）為戲長時間密集訓練，宛如殘酷版《激戰》，讓他成功詮釋波蘭影史上最痛角色。

《我心悵然如詩》（Benediction）改編英國同志詩人齊格菲薩松的生平，他目睹戰場慘況留下創傷而被送往療養院，他將腦海中的煉獄景象化作憤怒詩篇，然而千瘡百孔的心，又要何去何從？《敦克爾克大行動》和《我和我的摔角家庭》男星傑克洛登（Jack LOWDEN）內斂細緻的演出後座力十足，加上《戰馬》傑瑞米爾文（Jeremy IRVINE）和《狼廳》凱特菲利普斯（Kate PHILLIPS）等新生代實力演員參演，話題十足！

除新片眾星雲集，經典老片也不遑多讓，明年將迎接上映滿60周年的《原野百合花》（Lilies of the Field）描述一名男子路途中經過德國修女的居所，原本只打算暫歇的他，卻誤打誤撞接下為修女蓋教堂的任務，意外接連發生，構築成這部妙趣橫生的多語言喜劇，該片為今年過世的奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪（Sidney Poitier）代表作，他同時還拿下柏林影帝，本次影展將播放珍貴膠卷拷貝。

奧斯卡今年連續兩年由女性拿下最佳導演，但女導演在早年卻連入圍都不容易，本次影展選映去年底辭世，奧斯卡史上首位入圍導演獎的女導演里娜韋特繆勒（Lina WERTMÜLLER）驚世作《七美人》（Seven Beauties），描寫坎城影帝吉安卡羅吉安尼尼（Giancarlo GIANNINI）飾演的風流郎，為維護家人名譽，失手打死妓院老闆，他假稱精神病，卻被徵召上戰場，淪落戰俘的他被送至集中營，他要選擇苟且偷生，抑或起身反抗？

2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，選片指南和「日場影迷通行證」首賣將於6月11日在三創生活園區舉行，影展票券在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、Facebook粉絲專頁。