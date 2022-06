薛尼鮑迪以《荒野百合花》的精采演出,成為奧斯卡史上首位非裔影帝。(台北電影節提供)

2022台北電影節今(3)日公布壓軸片單,網羅多位影帝后最新作品在台首映,包括伊莎貝雨蓓新作《誠實說謊家》、毛舜筠主演的《阿媽有咗第二個》和湯姆希林《永別了,柏林》等片;經典老片今年選映奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪得獎作《原野百合花》和義大利傳奇影帝吉安卡羅吉安尼尼主演的《七美人》,加上多位實力派演員呈現《大獲拳勝》和《我心悵然如詩》等真人真事改編電影,召喚影迷下周日準時鎖定售票系統搶票!

今年初在柏林影展拿下榮譽金熊獎的法國殿堂級影后伊莎貝雨蓓,在《誠實說謊家》(Promises)中化身高深莫測的市長,任期將至的她,面對接踵而來的貧窮與失業問題,在亟力爭取連任的同時,卻同時得到高升中央的大好機會,高潔情操與政治野心相互拉扯,她要選擇贏得民心,或是更上層樓的政治生命?雨蓓再度展現教科書等級演技,精準詮釋政客的內心糾結。

香港金像獎影后毛舜筠,在最新主演作品《阿媽有咗第二個》中扮演身兼母親、妻子與職場女強人三種角色的中年女性,女主角曾是發掘歌壇巨星的經紀人,婚後卻選擇相夫教子,她在沉潛多年後決定復出,在發掘新聲代唱將的同時,卻也勾起過往與兒子難解的親情裂痕。彭秀慧導演在《29+1》後交出全新力作,邀來香港超級天團「MIRROR」成員姜濤、柳應廷參與演出,貫串全片的好歌聲更是令人難忘。

入選柏林影展競賽的《永別了,柏林》(Fabian: Going to the Dogs),改編自西德兒童文學之父的自傳體小說,描述流連歌廳的歷史博士,在戰後的柏林成為現實而疏離的和平主義者,他戀上夢想成為演員的女律師,在愛情成為唯一救贖的同時,主角的生命卻也漸漸失速,該片由《噢!柏林男孩》德國電影獎影帝湯姆希林(Tom SCHILLING)主演,與《純真消逝的年代》莎斯基亞蘿絲達爾(Saskia ROSENDAHL)精采對戲不容錯過。

去年坎城影展首映的《老男孩奮鬥日記》(The Heroics)中,男主角有孩子卻不想負責任,沉迷重機世界的他,要如何脫離生命困境,找回生活重心?該片男主角法蘭索瓦克雷頓(François CRÉTON)身兼編劇,還邀來凱薩獎影帝李察鮑林傑(Richard BOHRINGER)與威尼斯影后愛莉安艾絲柯莉德(Ariane ASCARIDE)參與演出,眾星雲集肯定是歐洲電影影迷首選。

波蘭電影《大獲拳勝》(The Champion of Auschwitz)改編華沙拳王真實故事,主角在逃亡途中被抓,被送往惡名昭彰的奧斯威辛集中營,他在納粹士兵的地下拳擊賽中奮力拚搏,卻也盡入納粹軍官的眼底,將主角奮力求生的意志,推向被集權控制的道路,金獎演員彼得葛洛瓦茲基(Piotr GŁOWACKI)為戲長時間密集訓練,宛如殘酷版《激戰》,讓他成功詮釋波蘭影史上最痛角色。

《我心悵然如詩》(Benediction)改編英國同志詩人齊格菲薩松的生平,他目睹戰場慘況留下創傷而被送往療養院,他將腦海中的煉獄景象化作憤怒詩篇,然而千瘡百孔的心,又要何去何從?《敦克爾克大行動》和《我和我的摔角家庭》男星傑克洛登(Jack LOWDEN)內斂細緻的演出後座力十足,加上《戰馬》傑瑞米爾文(Jeremy IRVINE)和《狼廳》凱特菲利普斯(Kate PHILLIPS)等新生代實力演員參演,話題十足!

除新片眾星雲集,經典老片也不遑多讓,明年將迎接上映滿60周年的《原野百合花》(Lilies of the Field)描述一名男子路途中經過德國修女的居所,原本只打算暫歇的他,卻誤打誤撞接下為修女蓋教堂的任務,意外接連發生,構築成這部妙趣橫生的多語言喜劇,該片為今年過世的奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪(Sidney Poitier)代表作,他同時還拿下柏林影帝,本次影展將播放珍貴膠卷拷貝。

奧斯卡今年連續兩年由女性拿下最佳導演,但女導演在早年卻連入圍都不容易,本次影展選映去年底辭世,奧斯卡史上首位入圍導演獎的女導演里娜韋特繆勒(Lina WERTMÜLLER)驚世作《七美人》(Seven Beauties),描寫坎城影帝吉安卡羅吉安尼尼(Giancarlo GIANNINI)飾演的風流郎,為維護家人名譽,失手打死妓院老闆,他假稱精神病,卻被徵召上戰場,淪落戰俘的他被送至集中營,他要選擇苟且偷生,抑或起身反抗?

2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行,選片指南和「日場影迷通行證」首賣將於6月11日在三創生活園區舉行,影展票券在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣,精彩片單與活動陸續公布,詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、Facebook粉絲專頁。