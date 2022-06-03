甘肅公安「臨夏發布」微信公眾號3日消息，針對線民反映「臨夏12歲身障女孩自述被三人性侵，報案後未立案」相關情況。臨夏市公安局已於5月31日對涉嫌強姦犯罪的3名犯罪嫌疑人刑事拘留，臨夏市人民檢察院3日批准逮捕。

臨夏州、市紀委監委成立調查組正在對相關責任人員進行調查。

5月30日，網傳一份關於「12歲殘疾少女被三名男子騙往甘肅臨夏強姦」的舉報信，引發關注。據媒體報導，2021年8月6日，臨夏市公安局出具的《不予立案通知書》稱，針對馬姓報案人指他姪女被強姦一案，該局經審查後認為，無犯罪事實發生，決定不予立案。

大陸天目新聞報導，經聯繫到舉報人馬先生，他說，被害人是其侄女，由於她幼時遭母親拋棄，父親常年患病，所以主要由馬某代為撫養照顧。至於舉報信內容，馬先生表示屬實。去年7月30日，被害人遭網友騙出旅遊過夜時，在賓館及車內遭到性侵，隔日返家後，馬某帶同姪女報案、驗傷，之後警方卻不受理。

臨夏州聯合調查組5月31日通報，5月30日，針對網上反映「臨夏12歲殘疾女孩自述被三人強姦，報案後未立案」相關情況，臨夏州隨即成立聯合調查組，對事件進行全面調查，調查情況將及時向社會公布。