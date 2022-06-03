臉部日常的保養更勝化妝掩飾，而對養出水煮蛋美肌而言「面膜」可是一大關鍵！現今市面上面膜功效多樣，頻繁的敷可能讓你覺得「有保養就有效」，但是卻可能踏進以下「５大使用誤區」不但美肌不成，還讓肌膚狀態更差！

#面膜其實不用每天敷

太頻繁敷面膜反而會使肌膚原有機能受影響。(示意圖/翻攝自shutterstock)

每日來一敷，讓人覺得功效才有保障，但其實頻繁的使用面膜，雖然臉看起光澤又水嫩，殊不知過多水分可能損壞肌膚的正常功能，變得脆弱敏感！建議一週1~3次即可，而每次不超過20分鐘，怕倒吸水分，建議後續可使用內成分較為溫和的保養品來緩和、鎖水。

#早安面膜不可取代洗臉

睡眠也會分泌油脂所以起床還是得做適當清潔。(示意圖/翻攝自shutterstock)

許多人會買「早安面膜」做為一日的喚膚聖品，甚至以它直接取代洗臉，但人在睡眠時依然會分泌油脂，而面膜並沒有辦法真正達到清潔效果，毛孔因髒污堵塞，自然會夾帶肌膚問題，通常偏乾肌膚以清水洗即可，若膚態偏油就還是得使用洗面乳來清潔！

＃敷面膜前去角質

太常去角質恐怕會養成敏感肌或造成肌膚衰老。(示意圖/翻攝自達志影像)

肌膚每28天角質層會代謝枯死的細胞越多，則影響吸收越明顯，所以很多人敷面膜前都會做一次去角質，不過去角質正常一個月1~3次就好，太頻繁反倒會破壞肌膚屏障，養膚養成敏感肌，還有可能加速衰老！

#曝曬過後是補水不是美白

曝曬後應注意後續保濕補水非直接美白。(示意圖/翻攝自shutterstock)

普遍人會認為一白遮三醜擔心曬黑，所以經太陽曝曬後，就會急著選用具美白功效的面膜來做補救，但可能會「越敷越黑」！因為紫外線照射會導致皮膚乾燥缺水，所以就須從補水開始，選擇面膜功效順序為先補水、後修復、再美白。

#不用冰敷或熱敷

習慣將面膜先冰入冰箱或加溫的人一定要注意！雖然冰鎮後敷會使毛孔縮小，而且又有冰涼的舒爽感，但卻是對肌膚很大的刺激，加熱則會使面膜蘊含的養份遭到破壞，影響原有效果，所以使用常溫更合適！

敷面膜雖要多注意以上使用誤區，但還是以各品牌的使用建議為主，大家在購買面膜時也可以先做足功課，選擇符合自身需求的功效，若使用有感到不適立即停止，並求問相關專業人員建議，相信能獲更深護膚秘訣！