屏東縣3日新增2951例本土確診個案，屏東縣政府宣布，為期3天的端午連假特別於3、4兩天加開「輝瑞兒童疫苗門診」，全縣20家診所與衛生所加開施打時段，以5-6歲未能在國小施打的兒童優先，可至衛生局官網查詢並向院所預約。

20家診所及衛生所包括博醫診所、李福國耳鼻喉科診所、張俊智診所、尚仁診所、元和馨診所、宋的祥診所、陳亮銘內科診所、蔡仲凡診所、正輝耳鼻喉科、天醫診所、慈愛診所、欣安禾婦兒科診所、大福診所、劉宸麟耳鼻喉科診所、瑪家診所、大新醫院、佳冬鄉衛生所、枋寮鄉衛生所、車城鄉衛生所、江逸詩診所。

屏縣衛生局表示，各家診所及衛生所加開的時段已公告在衛生局官網，要帶孩童前往施打的家長們，請務必預約，以免無法施打。另外，預計下周6月6日開始施打的校園BNT追加劑，持續以「學生不動，疫苗動、醫護動」的模式，讓近2.3萬名國高中生也能盡速完成接種，根據統計，全縣共有58所國、高中，計畫於6月10日全數施打完畢。

截至目前，全縣居家隔離人數3478人，今日解隔2294人；居家照護累計4萬0939人，解除3萬1347人。