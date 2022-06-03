「半島電視台」（Al Jazeera）3日報導，俄羅斯為佔領基輔和整個烏東發動的2波主要攻勢皆無法達成目標，已「摧毀」俄軍武力的神話；專家認為，由於戰爭成本過高，雙方都在各方面蒙受慘重損失，最終結局將是俄烏互相妥協，而非任何一方在戰場上取得突破。

退役希臘陸軍少將、目前在希臘國防大學（Hellenic National Defense College）擔任講師的加佐尼卡斯（Panayotis Gartzonikas）告訴「半島電視台」，克里姆林宮設定的政治目標過大，超出其武力能夠實現的範圍。這導致俄軍第一波大規模攻勢遭遇嚴重挫敗；而稍後希望以東北和東南鉗形攻勢包圍整個烏東的計畫，似乎也已遭到放棄，目前正集中兵力攻打盧甘斯克（Luhansk）區域。

希臘軍事學院（Hellenic Military Academy）地緣政治學與現代武器系統教授格里瓦司（Konstantinos Grivas）表示，俄羅斯對歐洲的傳統武力威脅顯然被高估了，在缺乏良好戰略規劃下，俄軍只能依靠強大的火力掩護逐步推進，但也曾出現大部隊渡河時遭砲火重創的嚴重戰術失誤。

華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）指出，由於烏克蘭對軍事資源的管理更為明智，使其先前在基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇米（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）等重要戰場擊退俄軍，目前正慢慢自北頓內茨克（Severodonetsk）後退，並對南部重鎮刻松（Kherson）發動反攻，在戰略上相當合理。

但雙方都已在戰場上付出慘重代價，加上烏克蘭經濟被毀、俄羅斯也難以在制裁中長久支撐，故加佐尼卡斯認為，俄烏或許能在戰場上互有斬獲，但長遠來看雙方的妥協「無法避免」，且根本原因可能不是前線的突破性進展，而是維持戰爭的成本過於高昂。