「半島電視台」(Al Jazeera)3日報導,俄羅斯為佔領基輔和整個烏東發動的2波主要攻勢皆無法達成目標,已「摧毀」俄軍武力的神話;專家認為,由於戰爭成本過高,雙方都在各方面蒙受慘重損失,最終結局將是俄烏互相妥協,而非任何一方在戰場上取得突破。

退役希臘陸軍少將、目前在希臘國防大學(Hellenic National Defense College)擔任講師的加佐尼卡斯(Panayotis Gartzonikas)告訴「半島電視台」,克里姆林宮設定的政治目標過大,超出其武力能夠實現的範圍。這導致俄軍第一波大規模攻勢遭遇嚴重挫敗;而稍後希望以東北和東南鉗形攻勢包圍整個烏東的計畫,似乎也已遭到放棄,目前正集中兵力攻打盧甘斯克(Luhansk)區域。

希臘軍事學院(Hellenic Military Academy)地緣政治學與現代武器系統教授格里瓦司(Konstantinos Grivas)表示,俄羅斯對歐洲的傳統武力威脅顯然被高估了,在缺乏良好戰略規劃下,俄軍只能依靠強大的火力掩護逐步推進,但也曾出現大部隊渡河時遭砲火重創的嚴重戰術失誤。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)指出,由於烏克蘭對軍事資源的管理更為明智,使其先前在基輔、切爾尼戈夫(Chernihiv)、蘇米(Sumy)、哈爾科夫(Kharkiv)等重要戰場擊退俄軍,目前正慢慢自北頓內茨克(Severodonetsk)後退,並對南部重鎮刻松(Kherson)發動反攻,在戰略上相當合理。

但雙方都已在戰場上付出慘重代價,加上烏克蘭經濟被毀、俄羅斯也難以在制裁中長久支撐,故加佐尼卡斯認為,俄烏或許能在戰場上互有斬獲,但長遠來看雙方的妥協「無法避免」,且根本原因可能不是前線的突破性進展,而是維持戰爭的成本過於高昂。