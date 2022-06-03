恢復實體展出的台北國際書展，端午連假起在台北世貿一館舉行，全國學術研究聖殿中央研究院推出「靈光乍現」（EUREKA × Academia Sinica）主題特展，現場展示集結展示中研院的「人」與「書」，同時推出全新網站「中央研究院出版品整合平臺」，提供有系統地檢索主題叢書、瀏覽新書資訊。

中研院長廖俊智表示，中研院作為探索科學新知的先行者，致力解決問題，進而貢獻世界，參與台北國際書展，揭示「知識的挖掘與探究永無窮盡」。

此次書展推手、中研院黃進興副院長指出，「數位閱讀」時代逐漸醞釀成形，中研院近年除了持續發揮實體出版的最大效益，更進一步結合數位科技優勢，試圖以多層次而立體的形式展現各領域研究成果，藉此展現學者反覆斟酌求證的研究歷程。

「中央研究院出版品整合平臺」是此次中研院在年度書展中的全新呈現，有系統地檢索主題叢書、瀏覽新書資訊，提供「從數據看出版」功能，還可讓民眾一窺中研院學者研究方向及出版特色。例如，臺灣史研究所三分之一的出版品與日記相關，原因在於研究人員自1999年就開始定期解讀、校訂及註釋，並將累積成果轉為知識庫，成為反映經濟社會政治史的重要參考素材。