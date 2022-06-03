淘寶天貓表示，在今年淘寶天貓618理想生活狂歡季全面再升級，繼去年推出「台灣跨境包郵專區」後相當受到用戶歡迎，今年專區商品數量從百萬躍升至千萬，因應疫後新生活型態需求，大幅增加家居、母嬰和美妝周邊產品，豐富商品品類，讓台灣消費者有更好的跨境體驗。

調查顯示，近8成消費者近一個月內在電商平台上消費至少兩次以上，甚至有逾14％的消費者超過五次以上。隨著網購日漸普及化，網購已成全齡運動。

今年淘寶天貓618將活動滿減將升級至天貓平台滿300元減50元人民幣、淘寶平台滿200元減20元人民幣，不僅滿足更多消費需求，更以便捷的「台灣跨境包郵專區」，供繁忙的上班族們輕鬆下單購買。

此外，淘寶天貓也不斷優化自身的服務品質，除上述「包郵免合單」外，因應疫後新生活型態需求，也將「台灣跨境包郵專區」商品豐富性大幅提升，天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，母嬰和美妝周邊商品增量達128％和152％，而家具家居品以小預算選購的窗簾、寢具、抱枕和植栽盆器就可改變居家和工作風格，也相當受到台灣消費者歡迎。