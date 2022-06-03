彤溫岑二重唱今端午節應景立蛋。（大賞門文化提供）

彤溫岑二重唱將新歌〈我的爸爸媽媽〉獻給父母親。（大賞門文化提供）

彤溫岑二重唱推出首張客語專輯《同溫層的歌》，〈我的爸爸媽媽〉是姊妹倆寫給父母的歌，描述執掌家傳三代肉舖的爸媽辛勤工作，「尤其別人逢年過節休息，但家中做生意，卻是比平日更累，爸媽真的辛苦了」，藉此歌頌爸爸媽媽，慰勞他們的辛勞！今（3日）是一年一度端午節，家中忙碌好比歌中勾勒，彤溫岑二重唱幫忙父母收店後，按照習俗，全家一同玩立蛋過端午，有趣的是，朋友提及天氣不錯要曬午時水，兩姊妹卻一臉呆萌，好奇問這是新的習俗嗎？被朋友笑說：「這不是一直都有嗎？ 」

彤溫岑二重唱是來自新竹關西的客家姐妹花，20歲的姊姊亦彤就讀台北商業大學商設系三年級、妹妹亦岑則就讀世新大學廣電系二年級，因參加《客家流行音樂大賽》一炮而紅，被客語金曲歌王羅文裕一眼相中，打造出首張客語創作專輯《同溫層的歌》。近來由於疫情升溫，學校頻頻改為線上課程，姊妹倆這段時間都待在新竹關西家中遠距教學，也就近陪伴父母，分擔家事，讓爸媽非常欣慰。

製作首張專輯過程中，姊妹2人「密謀」寫了〈我的爸爸媽媽〉獻給爸媽，當時一寫完歌，彤溫岑二重唱就迫不及待在家裡開起搶聽會，當然父母是VIP，當她們現場演唱這首歌時，媽媽聽到一半已感動淚流滿面，爸爸則是強忍到姐妹唱畢，才紅著眼眶說「爸爸去一下廁所」，鐵漢柔情的父親硬是不在家人面前掉一滴淚。

此外，製作這首歌時，製作人羅文裕想讓這首歌更真實呈現家的溫度，特別請彤溫岑二重唱回家時，偷偷錄下家人的互動聲，想將天倫的說笑聲置入歌曲尾聲，所以那陣子2姊妹回家就是小心翼翼按下手機錄音鍵，終於在某個假日午餐後，錄到效果絕佳的對話，當時是大姊想吃附近有名的花生糖，但都沒人想出門，於是爸爸說那不然來猜拳，輸的去買，沒想到結果是爸爸被封殺出局，全家瞬間爆出笑聲，連正在做香腸的媽媽都笑彎了腰！後來專輯正式發行，父母首次聽到〈我的爸爸媽媽〉成品最後的「彩蛋」，驚喜得破涕為笑，大喊「怎麼會有這個」、「我們家有特務J」。