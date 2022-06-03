長濱農民農用車遭竊賊運往花蓮。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

長濱農民農用車遭竊賊運往花蓮。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

長濱農民農用車遭竊賊運往花蓮。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長濱鄉50多歲古姓農民的農用搬運車及工具日前遭竊，原來是40歲盧姓男子駕駛小貨卡將整台農用車偷走載至花蓮，經台東縣警察局成功分局成立專案小組積極偵辦，在盧男倉庫人贓俱獲，並追查出其他共犯，全案以竊盜罪移送台東地檢署偵辦。

成功分局表示，古姓農民5月下旬欲使用農用搬運車時，發現整台車輛與其他工具竟然已不翼而飛，氣憤地向寧埔分駐所報案，台東縣警局成功分局長郭譯隆立即責成偵查隊與長濱鄉各分駐所組成專案小組偵辦。

經警方研判可能進出路線調閱監視器與訪查案發地周遭，循線鎖定了1位住在花蓮的盧男涉有重嫌，向台東地方法院聲請搜索票發動搜索，在盧的住所倉庫發現了失竊的農用搬運車，人贓俱獲。

古姓農民至成功分局指認失竊的農用搬運車時，發現車輛多處已遭人噴漆、變色以掩人耳目，農民說，倘若一段時日後再遭到「殺肉」分解銷贓，那就更難追回了，感謝警方迅速破案，讓他的生財工具失而復得。

郭譯隆表示，長濱鄉有高比例的務農人口，除了各分駐所執行護果及高經濟農作物防竊專案外，也有針對農漁牧機具刻上專屬烙碼服務，民眾除可親自攜帶戶口名簿、身分證、機具之出廠或購買證明文件到鄰近分駐所申請外，對於大型或不易搬動的機具，警方也會派員到府服務。