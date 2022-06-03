位於國道6號國姓交流道下的「橋聳雲天綠雕園區」，端午連假推出「蝶舞奇幻樂園」親子活動。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

斥資3千多萬、耗時3年打造，位於國道6號國姓交流道下的「橋聳雲天綠雕園區」，6月華麗變身推出「蝶舞奇幻樂園」親子活動，透過園區夢幻蝴蝶隧道、巨型蝴蝶翅膀裝置藝術、生態、地景、小農市集及小孩最愛的免費氣墊樂園跟遊具租借、DIY體驗等，讓前來的親子們能歡度溫馨愉快又充實的假期。

「橋聳雲天綠雕園區」從端午連假起連續3個周末，推出「蝶舞奇幻樂園」親子活動，3日在林明溱主持下盛大開幕，立委馬文君、交通部高速公路中區養護工程分局副分局長蘇英豪以及多位縣議員都到場參與，現場也吸引許多親子前來遊賞。

林明溱說，5年前國姓鄉親反映，希望能將獲選「公路八景之首」的橋聳雲天打造成當地的亮點，並藉此協助小農推廣行銷在地優質農產，縣府即著手規劃，並獲交通部高速公路同意，並自籌3千多萬元經費，打造「橋聳雲天綠雕園區」，此次配合蝴蝶季主題，縣府辦理「蝶舞奇幻樂園」親子活動，讓前來的親子們能歡度溫馨愉快又充實的假期。惟目前高公局尚未同意於園區開設小農市集協助農民推廣行銷，縣府會繼續爭取，讓在地小農也能分享觀光紅利。

馬文君表示，縣府與高公局合作將國姓交流道下綠地開發成生態豐富的「橋聳雲天綠雕園區」，是一項成功活化案例，值得肯定；蘇英豪則表示，打造綠雕公園帶動地方發展，相當能可貴，園區目前尚有幾個小問題，會與縣府一起討論克服。

農業處指出，為喚起民眾對於在地生態的關注，占地約10公頃的園區內種植大量誘蝶植物，每年3至9月皆能看到蝴蝶飛舞的身影，又以5至8月為最大量，漫天飛舞的蝴蝶適合親子一同到此生態旅遊。因此配合蝴蝶季熱潮，吸引更多民眾前往賞蝶遊玩，特別規劃了「蝶舞奇幻樂園」親子活動，活動自6月3日至6月19日連續3個周末辦理。

園區內設置有夢幻的蝴蝶隧道、巨型蝴蝶翅膀拍照裝置、蝴蝶鞦韆等藝術裝置；還有讓小孩為之瘋狂的氣墊樂園、親子一同動手的DIY體驗、免費戶外遊具租借，並在園內以及串連周邊景點、周家推出多元的集章換獎活動。