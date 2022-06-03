確診個案的密切接觸者為何只需要隔離3天？胸腔暨重症專科醫師黃軒根據國外研究指出，Omicron變異株最高複製能力，多是在症狀發生後的2到3天內，且確診者發病3天後幾乎就測不到病毒量，因此可作為密切接觸者隔離3天的參考。

黃軒在臉書粉專發文解釋，「被匡列和確診密切接觸者」為何只需要隔離3天。西班牙有研究團隊找來22位確診者，並刻意安排這群人密切接觸，以檢測他們的咳嗽飛沫樣本病毒量、環境中的病毒量，以及平均Ct值。

研究人員在試驗結束後提出了3個結論，包括Ct值不能作為「病毒能否傳播」的檢測指標、確診者的咳嗽飛沫病毒濃度比周邊環境更多，以及確診者在症狀發生第3天後，就測不到病毒量，因此可作為確診者發病時，密切接觸者應隔離3天的參考。

此外，日本國立傳染疾病感控研究所的研究指出，Omicron變異株最高複製能力，可能是在症狀發生後的2到3天內，而不是潛伏期的1.5到3天內，因此黃軒強調，若曾接觸確診者，最好在收到通知後居家隔離3天，千萬不要出門，「對自己或他人來說，這是最安全的措施」。

黃軒也提醒，居家隔離政策「3+4」僅適用於「被匡列和確診密切接觸者」，確診者及國外入境的居家檢疫者，仍維持7天居家隔離和7天自主健康管理的「7+7」方案。