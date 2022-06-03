三井住友海上集團明台產物保險公司宣布，全力響應金融監督管理委員會保險局政策，投保家數維持承諾上限3家，並在6月完成核保，另對於家長陪同隔離、快篩陽性經醫師診斷後即確診等均會依約理賠。

面對疫情擴大與防疫政策的重大改變，明台產險表示，為求慎重、發揮公司治理功能，經董事會下設的經營管理委員會討論後決議，將恪遵銷售前即已訂定的核保準則、業界（含該公司）投保3家防疫險或疫苗險上限的承諾，勇於承擔並信守「服務至上、公平待客」的企業核心理念以及誠信之行動方針。

明台產物表示，除要保文件不完整、無保險利益者等未符保險法規的因素外，多家投保是業界防疫險退件主要原因。另據公司待審案件統計，若採取限1家之最嚴格做法，高達4成投保案件不符規定，但若接受上限3家，則僅有不到2％的案件須退件，兩者差異相當大。

明台產險也表示，該公司核保作業嚴謹，防疫險上線銷售前，已明定同業（含該公司）防疫險或疫苗險保單累積上限3家的規定、並已發文給合作的保險經紀人代理人，因此，該公司堅持信守承諾，維持既有核保標準，而且防疫險一經核保出單後即依約理賠，不會以重複投保等為由拒絕。

明台產險公司進一步表示，凡符合資格的投保案件，將依金管會要求於6月底前完成核保。明台保戶選擇電子保單者居多，超過9成以上的保戶可以透過要保書填寫的手機或電子郵件收取電子保單。