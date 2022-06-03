好萊塢巨星強尼戴普和前妻安柏赫德互控毀謗官司，經過陪審團的審議，最終由強尼戴普勝訴，這讓安柏赫德相當失望，表明要上訴，她的律師也質疑，陪審團受到將安柏妖魔化輿論影響判決，對此，自稱是陪審團其中一名成員的男子發聲了。

這名自稱是陪審團一員的男子在TikTok發表影片，表示安柏赫德不受到陪審團信任的原因之一，是她謊稱要捐出700萬美元和解金的一半，但最後沒這麼做，還在法庭上強辯「承諾」和「捐贈」是同義詞，讓陪審團覺得她證詞不值得信任。

相反的強尼戴普的證詞可信度高許多，就算他真的有過肢體衝突，但並非是「煽動者」。而這名陪審團也說到，安柏赫德在法庭上發言時，總會眼神看向陪審團或是語帶哽咽，這讓他每次和安柏眼神接觸都相當不舒服，後來索性不看她，直言她一直想操弄大家，讓陪審團看破手腳。

而他也坦言陪審團雖然不至於討厭安柏，但多數對她也沒什麼同情，強調自己不是兩人粉絲，也沒在關心流行文化，因此對案件是保持公正的。他也稱安柏的證詞，後來讓他感到根本是狗屁，加上大家覺得雙方都有一定程度的誹謗，所以各自都判賠，只是強尼戴普在這件事受害程度遠大於安柏，最後才會這樣判決。

強尼戴普在這場官司勝訴，可從前妻那得到 1000萬美元的賠償金和500萬美元的懲罰性賠償金，但因維吉尼亞州法律有上限，法官將懲罰性賠償金減至 35 萬，總共是1035萬美元(約台幣3億），而強尼戴普則需賠償安柏200萬美元（約台幣5800萬）。