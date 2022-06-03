大陸當前已進入主汛期，根據大陸國家氣候中心預測，今年主汛期的氣候狀況為一般到偏差，預估6月至8月總體區域性、階段性旱澇災害明顯，極端天氣氣候事件偏多，季節內氣候變率大，主要多雨區在我國北方。

在降水方面，預計今年夏季黃河流域中下游、海河、遼河、淮河流域降水較常年同期明顯偏多，暴雨過程較多，可能出現較重汛情；北方多雨區包括東北地區南部、華北、華東北部和中部、華中北部和中部、西北地方東部、西南地區東北部等地。

而南方多雨區主要位於華南南部、西南地區南部、西藏南部，局地發生極端性強降水的可能性較大。華東西南部、華中南部、西南地區東南部、華南北部、新疆、西北地方西部等地降水偏少，可能出現階段性氣象乾旱。

在氣溫方面，據中新網引述大陸國家氣候中心預計，今年夏季中東部大部分氣溫接近常年到偏高；華東、華中、新疆等地可能出現階段性高溫。

此外，預計夏季在西北太平洋和南海海域生成的颱風個數為7個至10個，較常年偏少；登陸我國的颱風個數為4個至5個，接近常年，颱風總體強度偏弱，颱風活動路徑以西北路徑為主，盛夏發生北上登陸颱風的可能性大。