「半島電視台」（Al Jazeera）3日報導，聯合國助理秘書長兼烏克蘭危機協調員阿瓦德（Amin Awad）表示，俄烏戰爭進入第100天，而全世界已見證了這段期間內生命、家園、工作、前途等方面「無法接受的損失」，強調這場戰爭「沒有贏家」。

阿瓦德指出，俄烏戰爭幾乎吞噬了平民的一切，連學校、醫院及避難所都無法倖免，稱聯合國仍會全力緩解戰爭帶來的傷害，但最重要的是和平，「戰爭必須立即結束」。