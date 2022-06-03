交通部觀光局因應全球新冠肺炎疫情爆發，2020年3月19日發布組團禁令，至今已2年餘，如今我國已開始評估邊境鬆綁，預計由商務客先行，至於整體入境隔離放寬，是否就能解除禁團令？觀光局長張錫聰今表示「有可能」，但最終決定權仍在中央流行疫情指揮中心。

疫情指揮中心擬縮短入境的檢疫天數，對象可能以商務客先行，發言人莊人祥指出，目前商務入境已經開放，放寬的下一步大概是觀光旅遊團，但暫時還不考慮。

觀光局今舉辦「世界自行車日快閃約騎」活動，交通部長王國材表示，最近召開的擴大防疫會議，有討論入境檢疫朝「3＋4」來走，但要由疫情指揮中心視疫情發展來宣布。他說，走向是先商務、再觀光，後續取決於疫情控制，交通部也在做準備，例如入境檢疫時間縮短，入境的人數會就會越來越多，屆時機場動線、候車地點、多元運送方式等都要討論。

至於航空機組員是否有機會改為「0＋7」，王國材回應，機組員在國外有防疫泡泡，進出國外機場都不與外面接觸，近期確實有聲音要求縮短，疫情指揮中心也有討論，但尚未定案。

張錫聰則說明，其他鄰近國家走過高峰期，接下來越來越走下坡，最後陸續開放出入境觀光，同樣台灣也會，但要由疫情指揮中心來評估，現階段就是做好準備。