國民黨高雄市長選戰人選迄今未定，有網紅在Youtube針對「孫文學校總校長張亞中、高雄市議員陳麗娜、國民黨部副主委曹桓榮這3人若要選高雄市長，你的選擇會是？」進行網路民調，張亞中暫時以77%領先、陳麗娜則以17%居次、曹桓榮6%居第三。

Youtuber《Bit King比特王出任務》4天前針對高雄市長選戰藍軍人選進行網路民調，並指國民黨高雄市黨部表示，當時表態的有張亞中、高雄市議員陳麗娜與黨部副主委曹桓榮，如果這3位要選高雄市長，詢問網友的選擇。截至晚上6點，已有4800人參與投票，張亞中以77%領先、陳麗娜則以17%居次、曹桓榮以6%居第三。

網友留言表示，「張亞中教授最有論述，為人踏實，做事穩重！期待他出來領導高雄市！我住高雄，竭誠歡迎張教授來高雄一展長才！」、「我是土生土長的高雄在地人，講實在的，這3人中應該只有張亞中有可能擊敗暖男～深藍與深綠的對決，其他2人就算上場，也只是炮灰而已！」

也有網友認為，「推誰都一樣，整合團結討厭民進黨的人才百姓，才有機會」「其實不怯戰不畏戰，才是選高雄的候選人應該要具備的基本條件，至於輸贏，交給選民吧！」、「最強的人選出來，舉行一場公開、公平、公正的選舉，不論是誰勝出都是百姓的福氣」、「讓真正好的人才能出線競選！不要老是搞小動作，否則國民黨只會永遠沉淪！」

不過仍有網友點名並未表態參選的李四川，「我堅定認為，之前任過副市長歷練的李四川最能為高雄市民所能接受的啊！」、「李四川的勤勞務實是唯一超越藍綠、有能力改變城市的候選人」。