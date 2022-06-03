鹿港溪再現計畫 ，進行水質淨化改善，讓臭水溝華麗轉身，透過設置礫間曝氣處理設施，引入周邊員林大排及中興排水水源淨化，注入新活水。（吳敏菁攝）

夜晚的鹿港溪，在燈光映照下，別有風情。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪整治後全長1.5公里，已經成為節慶活動的重要舞台，今年慶端陽，河岸布置燈光，亮點多多，且傳來捷報，榮獲經濟部水利署舉辦「第三屆全國水環境大賞」的「有氧淨化獎」，縣府接續將在一旁的洛津國小操場，打造全國第一處兼顧地下停車的蓄洪池。

鹿港溪今年3月在河岸場域舉辦夜間音樂會，首度掀起驚艷，迎接端午節更在河岸場域設置燈光藝術，呈現鹿港歷史風華，引領深度來認識這條鹿港的母親河。

縣府水資處長馬英傑表示，鹿港溪再現計畫，不僅只是美化水岸環境，更進行水質淨化改善，讓臭水溝華麗翻身，主要是透過設置礫間曝氣處理設施，引入周邊員林大排及中興排水水源，流經礫間淨化後為鹿港溪注入活水，每日約6000公噸，並將鹿港溪兩側生活廢水，都接管，引入鹿港福興汙水下水道系統的水資源回收處理場，每日處理量4200公噸。

縣長王惠美表示，鹿港溪再現，結合鹿港歷史人文，沿線營造水岸景觀、廣場節點作為可供民眾及遊客活動休閒的場域。還特別保留河中島的老樹；為了改善鹿港老街淹水問題

，又額外爭取經費納入了抽水站設施，提升老街區域承洪能力。

緊接著，縣府工務處還要打造全國第一處逕流分攤場域，計畫在洛津國小的大操場，往下開挖，打造平常作為停車空間，雨汛季節移車，用作滯洪池的兩用空間。

工務處交通工程科長林慶濠表示，鹿港溪已逐日吸引觀光人潮，停車量越來越多，滯洪池兼停車場已經完成細部設計

，目前進行多目標審查和都市計畫審議，未來將提供150格的汽車空間，容納1.2萬立方米水量，若效果良好，鹿港鎮文開國小也將採用這模式。