企業做到環境、社會、治理三面向的ESG落實，產業界不乏認為「假裝一下」即可，一項最新調查顯示，把併購（M&A）納為企業發展決策的企業主，近六成認定ESG扮演「具影響力」的角色。

此項來自甫發布的《2022 台灣併購白皮書》調查結果，反映了近年來全球衛道人士對企業界喊話，加快接受並落實ESG，確實有督促到持續成長的企業界好好思考，如何在兼顧企業營運、獲利的情況下達成永續發展的目標，並作出對各個利害關係人（Stakeholder）最有利之發展方式。

該白皮書由台灣併購與私募股權協會，資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司共同執行。工作小組取得進200份來自企業領導者、投資機構填答的有效問卷，其中，有78%的產業公司過去五年曾進行併購相關活動，更有接近半數（48%) 的企業完成3件以上的併購案。台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏表示，據此可見，「併購」已成為企業追求成長及強化競爭力的關鍵策略，台灣企業對併購交易亦相當活躍。

白皮書工作小組表示，調查過程觀察到三大市場趨勢正在發酵，首先，顛覆性科技及供應鏈移轉鉅幅影響產業走向，企業能否領先同業成功切入新市場成為致勝因素，跨領域布局也因此被視為重要的併購交易發起動機；其次，ESG 及跨國併購監管議題持續受到關注，如何將 ESG納入併購交易評估，與妥善應對監管機構審查也成為企業必須面對的課題。

第三，併購後整合工作執行力與併購成敗與否高度攸關，若能從營運、人才、文化各方面提出完整規劃並徹底執行，企業將可望極大化併購交易價值。

其中，與ESG議題相關部份，12%受訪企業界認為ESG表現對併購決策「影響很大」，占比程度已超過一成；認為「有所影響」的受訪業者約47％，兩者相加達59%，代表近六成企業反映在併購過程會把ESG納為決策因素。

據了解，有受訪企業把不符合ESG規範、轉型又有困難的部門或子公司直接出售。白皮書調查過程也有2%受訪企業說的很直接，「ESG和併購決策之間，沒有影響」。