國民黨前台北市議員羅智強日前展開「祈福走桃園」，聆聽基層聲音，而今（3）日羅智強也走完了中壢88里，並在臉書上發文表示感謝，除了傾聽最基層的聲音之外，他也和桃園市議員梁為超合體，2人更「跪地」直播表演立蛋，這讓羅智強直言「好難！比走516里還難啊！」引發討論。

羅智強今日在臉書上表示，「今天走完了中壢88里，一步一步，一里一里，是我對桃園祈福的心意」，他也非常感謝梁為超的陪伴，五天走88里，沿路拜訪了許多里長，傾聽最基層的聲音，這讓羅智強直言「這充實的五天，不論路線、拜會，都是梁為超安排的，收穫豐富」，而他們倆人在結束時，還特地「直播表演立蛋」，從照片中可以看到兩人跪趴在地認真的模樣，羅智強最後也說出心得「好難！比走516里還難啊！」

而梁為超也現身在貼文留言表示「今天走得很開心，天空藍藍，微風徐徐，祝福大家端午安康」，羅智強也更透露了明日的動向，將前往觀音區24里，上午8時將從全鋒大崙加油站集合出發，在下午13時30分在甘泉寺集合，最後抵達崙坪文化地景園區。