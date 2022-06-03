水不僅僅是構成人體的主要成分，而且還有許多重要的生理功能，腎臟科醫師陳彥成在臉書粉專指出，水分是維持腦部運作，促進新陳代謝，將礦物質與維生素等養分輸送至器官的重要幫手。但要特別注意的是，千萬別等到口渴才喝水，這時身體早已處於缺水狀態，尤其是腎臟病患者，無論是喝水、喝飲料都要處處留意。

陳彥成表示，每人每天最少需攝取體重（公斤）乘以30cc的水，以60公斤的人來說，一天的水分需求量至少1800cc。但在戶外運動時間較長者，則需隨時補充流失的水分；另外，中重度腎臟病患者，尤其是已經接受透析治療的腎友，建議每天要量體重，以微調每日的飲水量。

陳彥成解釋，水約占人體70％的重量，人體有足夠的水分，才能維持器官功能正常運作。當身體內水分的流失量達到體重的1～2％時，便會發出口渴的訊息，但絕大多數的人都是等到口渴了才喝水，卻忽略有口渴的感覺時，身體其實早已處於 「缺水」的狀態。

針對腎臟病患，陳彥成強調，腎臟病患者首重保暖，不宜飲用冰冷飲料。再者，腎臟病患者大多有不同程度的貧血，通常比較怕冷，天氣一變冷，血管收縮後血液循環較差，除了四肢冰冷，嚴重時會發紫，同時流經腎臟的血液量會變少，血液量一少，腎臟功能難免就會衰退。

除此之外，有些需要限水的腎臟病患者，如末期腎衰竭需要洗腎透析的人，喝冷飲會加重口渴的感覺，越喝越多反而會使體內積水無法排出，嚴重時恐影響心肺功能，尤其含磷量高的冰珍珠奶茶更是大忌，其他加冰塊的飲料也不適合飲用。

陳彥成建議，初期腎臟病患者忍不住想喝飲料時，建議喝去冰、不加糖的茶飲或檸檬水；飲用時，切勿一口氣喝完，最好小口慢慢喝。他也提到，市售飲料大多含有人工添加物，飲用後容易造成腎臟負擔，即使是濃縮果汁也不宜飲用過量，尤其楊桃汁更應禁止，因為水果加工後的果汁，鉀含量較高，糖分也很高，對於各類型腎臟病患者的健康非常不利。