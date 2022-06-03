英國「泰晤士報高等教育專刊（Times Higher EducationTHE）」本月1日公布2022年度亞洲大學排名，台灣共42所大學入榜，其中，國立東華大學在台灣排名中，與國立政治大學、中原大學並列第17名，亞洲排名則是在第301至350名，校內師生與有榮焉。

東華大學指出，本次參與排名亞洲共有31個地區、616所大學，各校需參加世界大學排名，才能參與亞洲大學排名。亞洲大學排名指標指標與世界大學排名相同，並以「教學聲望」、「研究聲望」、「論文引用」、「國際知名度」與「產學收入」等5大分項指標表現進行排名，本校在「國際知名度」部分，得分為台灣第10名，「論文引用」則是第14名。

東華大學表示，國際化是校務推動重點項目，除執行「臺灣優華語計畫」、「臺歐連結獎學金計畫」、「臺印高教暨華語國際合作模式研究計畫」及「傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）」等4大華語計畫，也積極招收境外學生，目前共有近千人，透過師生之間的國際交流，提升彼此視野。

東華大學表示，經盤點，目前姐妹校共有452所，簽署568份國際合作協議，每年還提供約500個交換學生名額，營造多元的國際化學習環境，足以顯見執行計畫的成效，因此近年也在國際大學排名名次中逐年提升。

東華境外學生近千人，姊妹校達452所，簽署國際合作協議568份，每年提供約500 個交換學生名額，顯見東華大學在執行計畫上的亮眼成果。