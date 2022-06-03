晶圓代工龍頭台積電斥資120億美元於美國亞利桑那州鳳凰城興建晶圓廠，台積電周四（2日）在職場社交平台領英（Linkedin）發布1分鐘建廠縮時影片，震撼畫面引來網友驚呼「amazing」，連同美國共和黨推特官方帳號也分享台積電建廠工程情況，預料將為亞利桑那州帶來可觀的經濟效益。

台積電2020年5月宣布亞利桑那州建廠計畫，去年6月開始動工。台積電2日釋出1分3秒的建廠縮時剪輯影片，以空拍視角呈現浩大的施工過程，現場數十台吊車和卡車繁忙進出，從一片荒蕪的沙漠地區，再到4、5層樓的建築初步成形，震撼畫面讓不少外國網友驚呼連連。

此外，美國共和黨官方帳號也在推特（Twitter）分享廠房施工現況，盛讚台積電將會為亞利桑那州帶來可觀的經濟效益，同時也為亞利桑那州再次吸引國際媒體關注而感到開心。

《日經亞洲》曾報導，英特爾和台積電各於亞利桑那州南北方展開工程，前者在原本擁有42年歷史的園區，耗資200億美元擴廠；後者則投資120億美元打造晶圓廠。

另，報導還分析台積電和英特爾人才招募競爭，除了英特爾較受當地學生青睞外，從招募平台的薪資待遇顯示，英特爾也較台積電高出1萬美元。除此之外，台積電高工時和嚴謹管理風格也讓不少求職者卻步。