竹圍福海宮在濱海路一段搭建臨時紅壇，日後將配合計畫搬遷至原海軍基地。（蔡明亘攝）

福海宮有600尊神尊，廟方與信眾以徒步遶境方式恭請神尊至臨時紅壇。（菜明亘攝）

桃園市大園區竹圍福海宮供奉主神輔信王公，為在地重要信仰中心，以「飛輦轎、過金火」儀式聞名，是桃園無形文化資產。為配合航空城區段徵收，福海宮暫移至蘆竹區濱海路旁建地，今舉辦安座大典，各地信眾前來上香，對從小拜到大的廟宇搬遷，心中充滿不捨感觸。

竹圍福海宮5月29日聚集超過1000名信眾，以徒步遶境方式，將廟內600尊神尊恭請至位於蘆竹海湖里的臨時紅壇，今舉辦安座大典，桃園市長鄭文燦、福海宮主委廖德發等人帶領參拜，今陸續也有來自各地的信眾、附近廟宇團隊和地方民代到此參拜。

廖德發指出，輔信王公守護大園沿海地區將近170年，為配合航空城政策搬遷，暫時移置濱海路上的臨時紅壇，也算是感恩之旅，聚集信眾感謝輔信王公多年庇佑，預計會在此待6至8年，等待海軍基地區域整地、新廟建成後，會再搬遷到新址。

經常關注桃園民俗信仰議題的林姓信眾表示，雖居住在桃園區，但從小就會專程去大園福海宮參拜，聽聞搬遷事宜後非常反對，感到難過不解，不過參考許多歷史資料，發現其實很多廟宇都經過數度遷址，才逐漸放下沉重心情。

談及在福海宮的回憶，總幹事楊智賢說，他從小就在福海宮擦桌掃地，一家三代都這服務，如今安座大典告一段落，心中也有深深感觸，每天回家經過原址，仍會忍不住回頭望。不過他也強調，為信眾服務是他的使命，福海宮從主廟遷至臨時紅壇，是跟隨輔信王公的指示，對於不同的看法他也予以尊重。