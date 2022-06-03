受到疫情爆發式延燒影響，國旅振興補助將於7月15日開跑，邊境開放也指日可期！市議員陳清龍指出，根據觀光局調查，台中市到訪率最高的旅遊景點是逢甲夜市和一中夜市，他對於夜市的雷同性感到憂心，要求觀光旅遊局應投注更多資源，結合在地特色創建屬於各地特有的亮點與優勢，觀光不應一味的複製、再複製。
市議員張耀中說，交通部觀光局在2020年來台旅客消費及動向調查報告中，排名132處國人旅遊據點的到訪率，其中逢甲商圈和一中商圈排名第7和第10，其他上榜的景點，如是高美溼地、台中港、谷關、勤美綠園道、科博館等都在60名以後。
行政院將挹注55億元振興國內旅遊，第一階段振興預算在7月15日起跑，一路玩到年底，台中市的觀光產業是否足以吸引消費者青睞？尤其如盛極一時的彩虹眷村，目前如同是座孤島，周遭景點無法一併規畫留住遊客，是台中市推動觀光長久來無法從點到面的不足處。
張耀中指出，台中市觀光客平均停留的天數是1.49天，在六都中與台南並列最低，透露台中深度旅遊不足的窘境，若能創建更具特色的景點並行銷整合，讓遊客停留更久，從中可創造的商機將提供更多工作機會帶給地方更大的生機。
「觀光是無煙囪工業，更是台灣未來最大的產業！」新高港文教基金會執行長雷震天認為，台灣觀光景點最大敗筆，就是不斷複製他人的成功經驗。以夜市文化為例，不僅逢甲、一中商圈雷同度太高，連台中海線新設立鹿峰夜市，儼如是五權夜市的擴大翻版，只是攤位更多而已，最後恐淪為自相殘殺。
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