眾所周知，疫情對全球旅遊業產生了深遠的影響，旅遊人士、遊客、企業和政府等等所有人都因此改變許許多多。一項全新全球調查發現，即使經濟前景不明朗，42％受訪者仍計劃在未來6個月出國度假，同時，44％民眾希望疫後出國能有新的規則和技術，以簡化旅遊過程。

沙烏地阿拉伯旅遊部委託 YouGov 在11個市場、調查14,000人，以了解民眾現階段對於出國旅遊的想法與意願，3日公布調查結果，最清楚的發現是兩年多來的疫情大流行和封城限制，讓民眾對於旅遊的態度發生極大的變化，現在國內旅遊成為旅遊人士的首選，占受訪比例55％，比較新冠疫情之前，出國旅遊才被人們視為旅遊。

調查單位指出，在疫情爆發之前，旅行和旅遊業產業鏈，佔全球所有新工作機會的四分之一，佔所有工作職務的10.3％，約3.33億個，和全球GDP的10.3％，經濟規模約9.6 兆美元。

由於疫情期間伴隨全球經濟動盪，至今經濟前景不明，持續通膨帶動物價上漲，調查顯示，仍有42％的人有可能或非常可能在未來6個月出國度假，「就是想要出國旅遊」；反之，有39％的人認為，不太可能或非常不可能出國度假。極很想要出國旅遊，和心知肚明不可能出國旅遊的比例，剛好都在四成上下。

就國家別比較，中國、日本和美國對國際旅遊的前景最不樂觀；英國人、印度人和阿拉伯人認為未來6個月內最有可能出國旅遊。

封閉國家邊境是防止新冠病毒擴散的最直接政策，但商務客同時受到最大的影響。該調查顯示，只有18％的受訪者認為，自己有可能或非常可能在接下來的時間被指派出國公務；64％ 受訪者不預期有商務出國，部份因素來自擔憂全球景氣放緩。