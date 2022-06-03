行政院長蘇貞昌3日上午到高雄展覽館視察孩童大型疫苗施打站，釋出高中以下每位學生可獲得4劑免費快篩的利多政策。蘇貞昌感念醫護、國人抗疫辛苦，不小心口誤說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」，隨即修正為「作戰」。

蘇貞昌表示，有鑑於許多學校都將恢復實體上課，孩子們要過團體生活，為了保護好他們，政府決定發給高中以下，包括高中、專科前3年、國中、小、應屆畢業等學生，一人份4劑免費快篩。快篩試劑將由中央透過郵局，6日直接配送到各校，學生到校上課後由老師直接發給學生來使用，相關細節會由指揮中心及教育部宣布。

蘇貞昌強調，兒童疫苗大型接種站方便民眾帶小孩來接種疫苗，減輕地方第一線診所的負擔，兩天多來已有1萬6300人次接種疫苗，顯見該措施深受民眾歡迎。防疫工作已來到最關鍵的最後戰役，只要戰勝這一場病毒戰役，就能儘速回復正常生活，希望國人同胞多包容、配合，「我們一起打贏這場防疫的選戰」。

蘇貞昌發現自己口誤，稍微停頓之後，立刻修正為「防疫的作戰」。