本土疫情狂燒，5月份卻出現快篩試劑大排隊、兒童疫苗未能「超前部署」等亂象，又發生藝人郭彥均在臉書轉述醫護朋友談院內狀況，稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，遭行政院長蘇貞昌下令查辦是否涉及「散布不實謠言」。根據網路輿論分析網站發現，行政院長蘇貞昌、中央疫情指揮中心指揮官陳時中的網路負評聲量上升；若兩人再捲入失言風波或防疫政策又出現爭議，恐將衝擊民進黨年底地方選舉的選情。

《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析自今年起陳時中、蘇貞昌兩人的網路正負聲量趨勢。根據網路數據，兩人5月份的負面聲量與正負聲量差距都有擴大趨勢。倘若未來他們二人再捲入「失言」風波，或者防疫政策過度期又出現爭議，恐怕將衝擊民進黨年底地方選舉的選情。

「QuickseeK快析輿情資料庫」指出，陳時中的網路正面聲量自今年4月起下滑，4、5月分別下降1.2、0.7個百分點，且5月負面聲量增至新高23.6％，正負面聲量差距擴大至18.3個百分點，是今年度正負聲量差距最大的月份。

「QuickseeK快析輿情資料庫」更分析表示，興達發電廠的停機事故，引發民眾對民進黨能源政策的各種質疑，使蘇貞昌的網路正負聲量差距一度拉大至23個百分點。緊接著，4月份蘇貞昌的網路負面聲量開始降低，正面聲量也出現回溫訊號，兩者差距縮小至今年最小的14.3％。不過，5月發生「很多孩子走了」爭議事件，蘇貞昌要針對假消息究責查辦，引起不小爭議，網路正負聲量差距再次擴大至19.2％，居今年次高，其中負面聲量更達24.1％。