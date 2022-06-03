本土疫情嚴峻，指揮中心防疫政策變化，產險公司核保、理賠也跟著滾動式調整；三井住友海上集團旗下明台產險今公布最新防疫險核保理賠聲明，站在勇於承擔、信守服務角度，防疫險(含疫苗險)投保家數上限為3家，預計僅有不到2％的案件須退件；而最新理賠政策是，「家長陪同隔離」、「快篩陽性經醫師診斷後即確診」，明台產險均依約理賠。

明台產險表示，全力響應金管會保險局政策，防疫險除開放使用「健康數位證明」申請理賠之外，針對中央流行疫情指揮中心宣布「快篩陽性經醫師診斷後確診」的確診金，以及「家長陪同隔離」的隔離金亦均依約理賠，提供社會大眾方便安心的理賠服務。

此外，面對疫情擴大與防疫政策的重大改變，明台產險為求慎重、發揮公司治理功能，經董事會下設的經營管理委員會討論後決議，遵守銷售前即已訂定的核保準則，業界(含明台)投保3家防疫險或疫苗險上限的承諾，勇於承擔並信守服務至上、公平待客的企業核心理念以及誠信之行動方針。

明台產物保險公司表示，除要保文件不完整、無保險利益者等未符保險法規的因素外，多家投保是業界防疫險退件主要原因；根據明台待審案件統計，若採取限1家(第2張婉拒)最嚴格做法，高達4成投保案件不符規定，但若接受上限為3家，僅有不到2％的案件須退件，兩者差異相當大。

明台產險核保作業嚴謹，防疫險上線銷售前，已明定同業(含明台)防疫險或疫苗險保單累積上限3家的規定、並已發文給合作的保險經紀人代理人夥伴週知，本公司堅持信守承諾、以消費者權益與信任為重，維持既有核保標準，而且防疫險一經核保出單後即依約理賠，不會以重複投保等為由拒絕。

明台產物保險公司表示，凡符合資格的投保案件，將依金管會要求於6月底前完成核保；明台保戶選擇電子保單者居多，超過9成以上的保戶可以透過要保書填寫的手機或電子郵件收取電子保單。

近年為了推動ESG與永續經營，明台產險大力推動環保的電子保單，包含汽車保險、傷害保險、旅行平安險均已有超過半數以上保戶選擇，透過手機接收防疫險保單的便利體驗，也鼓勵國人各險種均可多加使用。