新竹街口攻城獅3日隊史首場季後賽在新竹縣立體育館登場，吸引滿場6400名球迷進場力挺，靠著辛巴26分、19籃板，法獅也拿24分、16籃板，攻城獅97比86力挫新北國王，除了搶下季後賽首輪第一勝，也是攻城獅隊史季後賽首勝，雙方G2在5日登場。

PLG本季季後賽首輪第一個進球是由國王李愷諺投進三分外線，國王隨後三分火力仍然犀利，更取得23比10領先，不過攻城獅逐漸找回手感，尤其在罰球線上有所建樹，慢慢把落後差距縮小，打完第一節，地主攻城獅仍以22比30落後。

攻城獅雖在次節開始打出6比0，轉眼追到只差兩分，可是換成國王拉出10比2小高潮重新拉開，此時法獅挺身而出，不僅連進3顆三分球，其中更含一次四分打，幫助攻城獅46比40超前，這波16比0攻勢相當凶猛，也讓國王反居落後。

雖然國王又想追近，可是辛巴竟在上半場結束同時投進三分球，頓時讓全場陷入瘋狂氣氛，上半場結束，攻城獅55比49領先；來到下半場，攻城獅持續發揮穩定火力，加上國王罰球手感低迷，前3節打完，攻城獅取得73比62雙位數領先。

攻城獅末節開始打出6比2，擴大領先差距到15分，接著更靠接連快攻得手，打到最後4分13秒，取得91比72領先，國王雖然打出6比0追上，辛巴卻在籃下灌籃取分，可是楊敬敏最後1分50秒投進三分外線，雙方差距還有10分。

打到最後1分13秒，戴維斯完成三分打，終於縮小差距到個位數，不過接下來國王想用三分球追分無效，來到最後25.1秒，朱雲豪站上罰球線兩罰俱中，擴大領先差距到11分，場上勝負已經提前敲定，攻城獅笑納隊史季後賽首勝。