本土疫情持續，教育部今(3)日晚間公布最新校園確診數據，全國累計超過22萬名學子確診，共6320校全校或部分班級暫停實體課程。

根據教育部數據顯示，截至今日，全國各級學校累計達22萬1571人確診，其中22萬912例是本土案例，比較昨天統計增4227例，另外659例則是來自境外移入，較昨天統計新增2例。

至於學校停課方面，教育部說明，全國共5713校全校暫停實體課程，607校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。