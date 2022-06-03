本土疫情持續，教育部今(3)日晚間公布最新校園確診數據，全國累計超過22萬名學子確診，共6320校全校或部分班級暫停實體課程。
根據教育部數據顯示，截至今日，全國各級學校累計達22萬1571人確診，其中22萬912例是本土案例，比較昨天統計增4227例，另外659例則是來自境外移入，較昨天統計新增2例。
至於學校停課方面，教育部說明，全國共5713校全校暫停實體課程，607校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。
本土疫情持續，教育部今(3)日晚間公布最新校園確診數據，全國累計超過22萬名學子確診，共6320校全校或部分班級暫停實體課程。
根據教育部數據顯示，截至今日，全國各級學校累計達22萬1571人確診，其中22萬912例是本土案例，比較昨天統計增4227例，另外659例則是來自境外移入，較昨天統計新增2例。
至於學校停課方面，教育部說明，全國共5713校全校暫停實體課程，607校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。