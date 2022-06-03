統一獅「少年強投」古林睿煬本季終於跨過「6局關卡」，3日先發面對味全龍，僅用84球投7局，還飆出9次三振、沒有任何保送，退場時球隊以2比0領先，古林是勝投候選人。

古林睿煬本季前5場先發拿下2勝2敗，但最多都只能投到5.2局，始終無法跨越6局這個門檻。總教練林岳平認為，古林睿煬現在的先發型態，穩定性還不足，「他在經驗上、比賽中的處理、情緒等，都可能會是影響他能力因素，他有很多弱點會在比賽中暴露出來，也成為他無法投長局數的因素。」

「餅總」認為，目前能做的就是透過比賽，讓古林睿煬持續累積經驗，透過比賽成長，「如果他的能力，直球、變化球的控球水準能達到一定水準，絕對會是現今最強的投手。」

林岳平舉例，若以球隊每場比賽設定讓他投100球，有可能這100球中只有50球是好的，後面狀態下滑時該怎麼投才是關鍵，「如果他能變強，可能之後會慢慢進步到60、70、80球是好的。他現在較欠缺的是自己的掌握能力跟信心，只要出現壞球、保送還是會緊張。」