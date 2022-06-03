為方便確診民眾看診，不少診所加入視訊診療的行列，不過知名小兒科醫師陳木榮表示，自從開放視訊看診後，許多令人感到無奈的事件頻傳，甚至有民眾看完視訊門診後，傳訊息詢問「可以取消當作沒看過嗎？」讓他十分傻眼，網友看了也氣憤直呼，「台灣人真的很愛把方便當隨便」。

陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室-Dr.陳木榮醫師」發文表示，最近診所為了視訊門診，特別申請了一組Line帳號，然而視訊門診開放後，卻遇到許多令他感到無奈的事件。

陳木榮提到，很多人要視訊看診，就傳送「掛號」兩個字到診所的Line帳號，他坦言，「每次看到這兩個字我都會很緊張」，如果大家要看病掛號，應直接打電話到診所，而不是透過傳訊息的方式預約。

此外，不少人在視訊看診結束後又傳訊息問問題，或半夜在Line上詢問孩子發燒一直退不下來怎麼辦？陳木榮強調，診所的Line帳號就是為了視訊門診，有任何問題應在視訊診療的過程中一次問完，「診所的Line也不是留給你24小時諮詢的」。

最後陳木榮直言，請不要看完視訊門診後傳訊息說，「真的很抱歉，我發現我的狀況好像不需要看病，請問剛剛完成的視訊門診可以取消當作沒看過嗎？」

陳木榮無奈直呼，這就跟看完電影後跟電影院說，「我好像沒有那麼想看電影，剛剛看的這場電影可以取消當作我沒有來看過嗎？」提醒大家看完視訊門診，一定要記得去診所過卡、付費、拿藥單去藥局領藥。

不少網友看完陳木榮分享的事件後，紛紛留言表示，「這些案例真的好奇葩啊」、「台灣人真的很愛把方便當隨便」、「當作沒看過這個也太無恥了吧」、「最後一位真的很敢耶，不過聽說真的有不少人直接賴帳跟不領藥，有夠誇張」。