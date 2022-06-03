年底就是九合一縣市長選舉，即便是端午連假，許多政治人物更是馬不停蹄的備戰。國民黨北市長參選人蔣萬安日前先到台北市萬華區發放粽子，台北市副市長黃珊珊今（3）日也跟進到萬華區發粽子，長期被視為「綠營鐵票倉」的萬華，兩人此「搶攻綠營票倉」的舉動，競爭意味濃厚，引發討論。

今日上午，黃珊珊現身在萬華區和民眾搏感情，發放粽子，更對民眾祝賀「端午節快樂」，前一天蔣萬安也在萬華發粽子，這兩位台北市長候選人現在都深入「綠營鐵票倉」，競爭意味濃厚。蔣萬安對此解釋「我每一區都有到啊，一直都有在地方傾聽民眾的心聲、意見，前天到士林北投，今天來到中山大同，我想其實每一個區都非常重要」，蔣萬安更強調，對於未來台北市政的規畫，其實都已經有了相關的藍圖。

面對蔣萬安、黃珊珊靠勤走基層傾聽，民進黨林佳龍則是端出政策牛肉，除了12願景之外，端午節這天還拋出北市交通政策，但要打贏選戰，不只傾聽民意、提出好的政策之外，還是要看選民是否認為政治人物對於台北市的願景和計畫，是否足夠貼心。