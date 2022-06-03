香港立法會議員近日就「改革公務員制度」進行辯論，特首林鄭月娥在社交媒體發文提及此事稱，議員提出不少提升施政效能的建議，屬無可厚非，但認為最重要的還是主事官員要有「想幹事」的心態，帶領一支「能幹事，幹成事」的公務員隊伍，眾志成城，為市民做實事。

她又表揚保安局局長鄧炳強和團隊，在開放沙頭角碼頭一事上展示有為精神，過去幾個月，鄧炳強領導同事，做了大量籌備工作，包括聯絡屬其他決策局的旅遊、鄉事、運輸、建築等單位，設計觀光行程，美化碼頭一帶的環境，令市民有機會探尋沙頭角一帶的風光。