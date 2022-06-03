夫妻為「1根毛」準備離婚！1名網友抱怨日前他洗完澡忘記清理廁所，妻子事後發現肥皂上有根彎曲體毛，要求他清理，他則說平時都用搓澡巾，肥皂不會碰到身體，體毛不是他的，但妻子仍堅持他一定要清，最後他暴怒喊「你不想清也可以，你就從這裡搬走，你搬走了，就沒有誰勉強你清」，揚言離婚。

該網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，他日前在家洗完澡、擦完身體就睡著了，忘記清理廁所，妻子下班回家後對他說「你很噁心耶，幹嘛肥皂上會有1根彎曲的體毛？你去清掉好不好？」他說自己洗澡時都使用「魯拉拉」（搓澡巾），身體不會接觸肥皂，因此拒絕清理，還請妻子「舉手之勞」清理一下。

妻子發現肥皂上有根彎曲的體毛，要求男子清，男子說平時都用搓澡巾，體毛不是他的，最後暴怒喊「你不想清也可以，你就從這裡搬走」。（翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

妻子後來對原PO說「體毛是你的，怎麼會要人幫你清呢」，還說平時都是她在清理廁所的體毛，說如果原PO不清就要跟原PO姊姊告狀，原PO最後不理解妻子為何要告狀，怒罵「你不想清也可以，你就從這裡搬走，你搬走了，就沒有誰勉強你清」，要妻子搬回娘家，對娘家計較就好。

其他網友紛紛留言「離婚原因:體毛一根粘在肥皂上沒清」、「不要吵架！蒐集起來再採檢你倆的毛髪去檢驗所交個幾千元比對，誰的，誰就去清理」、「想分開的時候，連體毛都能被拿來吵嘴的」、「厲害吧，如果真的因此離婚，旁人問起時，一定問一次笑一次」、「為了一根爛爬毛吵架⋯讚」、「原來不愛了就會變成這樣，連毛都要計較，真是可怕」。