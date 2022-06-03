女星陳伊（伊伊）是女團「伊梓帆」的一員，也是中華職棒樂天桃猿的啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員，有甜美臉蛋加上魔鬼身材，笑起來還有可愛虎牙，讓她擁有大票粉絲；日前伊伊上節目穿性感泳衣，無敵高衩尺度直逼18禁，大解放傲人身材，網友超吃驚「這能播嗎？」

甜心虎牙妹伊伊在啦啦隊工作之餘，也經常被邀請上節目分享工作經驗，日前她在IG曬出上節目《小明星大跟班》的花絮照，該集主題和泳裝有關；穿上性感泳衣的她，因為設計太辣讓她也彆扭地表示，「真的讓我好害羞啊」。

日前伊伊上節目穿性感泳衣，無敵高衩尺度直逼18禁，大解放傲人身材，網友超吃驚「這能播嗎？」。(圖/ 摘自虎牙陳伊-伊伊IG)

畫面中伊伊穿了一件連身款泳衣，但泳衣設計處處都是亮點，無論是超低胸、開高衩露小蠻腰，左右兩側還有大洞，東西半球線條若隱若現；側面養眼正面更驚人，因為開高衩三角地帶幾乎一不小心就會走光，連伊伊自己看到照片都忍不住說，「這套泳衣真的猛到我不要不要的」。

伊伊在節目中第一次尺度那麼大，讓她不少啦啦隊好姊妹和朋友都在底下刷留言，「哇流鼻血」、「好猛」、「妳完全可以駕馭」、「歐買尬」、「哇賽」；大票網友也都被快被辣暈，「太害羞了吧」、「感謝伊伊，讓我重見光明」、「開一個深到爆」、「這是可以播的嗎？」、「我覺得不行…太犯規了喔」。