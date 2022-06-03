中國駐紐西蘭大使王小龍與紐西蘭外長馬胡塔周四（2日）會面，討論雙邊關係。王小龍今透露，他重申了中方對美紐領導人會議聲明的立場，還與馬胡塔討論了中國和紐西蘭加強合作，支持太平洋島國夥伴的共同發展，同意在當今局勢保持對話至關重要。

紐西蘭外交部聲明稱，馬胡塔與王小龍就南太平洋地區事務交換意見，馬胡塔對地區面臨的挑戰表達憂慮，重申紐西蘭對中國與索羅門群島簽署雙邊安全合作框架協議的關切，並強調應通過現有地區機制，討論地區安全問題。