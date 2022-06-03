金曲歌后蔡健雅上月不慎確診，目前已康復出關，今年適逢出道25周年的她，近來重金買回剛出道時推出3張英文專輯《Bored》、《Luck》、《Jupiter》的母帶版權，全數正式上線，她開心自稱是「媽」，幸福說，計畫一段時間，終於可以大聲說出：「回家了寶貝們！」

她日前重新欣賞過去的作品，感性表示，「也讓我這個媽，看著每一張生出來的寶貝專輯，提醒著我的過去、現在與未來」，讓她能偶爾回頭看看之前留下的足跡、為自己鼓掌，「帶著25年所有的寶貝們，踏步邁向未知的未來。」

她形容剛出道的自己是位只會說英語，中文很爛的女孩，也從沒想過從英文專輯會打開另一扇門，讓她進入華語音樂的世界，「從沒想過自己會走上音樂這條路，一走就沒有再回頭了。」向來寵粉的她，把這3張英文專輯的母帶版權，當作是送給自己以及歌迷的出道25周年禮物。她今年以創作專輯 《DEPART》入圍第33屆金曲獎共8項大獎，下月將到高雄參加金曲頒獎典禮，期待說：「我們金曲獎見。」