為了讓二個兒子多接觸華人節慶，多年來都會全家人一起包粽子。(翻攝自王君萍臉書)

法國的粽葉不會整理好或清洗，買回家都要很費勁的狂刷狂洗。(翻攝自王君萍臉書)

百萬網紅「亞歷媽」王君萍跟法國老公結婚，生下2個兒子亞歷山大、安德里，目前定居在法國，時常在臉書上分享台灣媽媽在法國的生活，今天適逢端午節，她為了讓二個兒子多接觸華人節慶，多年來都會到亞洲超市買粽葉，全家人一起包粽子，不過她透露，國外的粽葉不會是整理乾淨的，都得買回家後費勁狂刷！

王君萍表示，已經不記得今年是第幾年在法國自己包粽子過端午節，「其實一開始的契機是為了讓亞歷和阿弟多接觸華人的節慶，像是中秋節要烤肉、過年要圍爐等等，原本這次端午因為和老公兩個人都比較忙碌想要偷懶，沒想到隨口問了亞歷知道最近有什麼日子要到了嗎？他竟然開心的回我『是端午節要到嗎？要包粽子了嗎』。」

王君萍感動說，很感動這幾年堅持全家一起包粽子果然沒有白廢，「照慣例這時候會很羨慕你們，這裏的粽葉不會整理好或清洗，買回家都要很費勁的狂刷狂洗，然後買一些這裏買得到的配料食材為主」，雖然口味不如家鄉，但很喜歡我這種全家總動員一起動手做的感覺。