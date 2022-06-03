在四川省1日發生震災後，四川省地質災害指揮部辦公室3日發佈全省地質災害氣象風險預警，根據雅安市蘆山縣6.1級地震震級與影響場烈度，結合四川省氣象台預報，預計未來24小時，雅安雨城區、名山區、寶興縣、蘆山縣、天全縣、滎經縣，成都邛崍市、大邑縣等2市8個縣（市、區）發生地質災害風險較高。

此外，也發布6月3日20時至6月4日20時的四川省地質災害氣象風險預警為3級黃色預警。具體包含雅安雨城區、名山區、寶興縣、蘆山縣、天全縣、滎經縣、漢源縣，眉山丹棱縣、洪雅縣，樂山金口河區、峨眉山市、夾江縣，成都邛崍市、大邑縣、蒲江縣，宜賓屏山縣，阿壩州汶川縣、茂縣、松潘縣、金川縣、小金縣、黑水縣，甘孜州丹巴縣、九龍縣，涼山州西昌市、會理市、鹽源縣、德昌縣、會東縣、甯南縣、普格縣、布拖縣、金陽縣、昭覺縣、喜德縣、冕寧縣、越西縣、甘洛縣、美姑縣、雷波縣等8市（州）40個縣（市、區）。

根據中新網報引述四川省地質災害指揮部辦公室提醒，要密切關注降雨預報及降雨實況，適時加密地質災害氣象風險等級預報，督促指導當地政府和有關單位按職責分工做好隱患點受威脅人員轉移避讓準備，確保民眾生命安全；做好突發地質災害應急處置準備工作。