「美聯社」（AP）1日報導，在俄羅斯因入侵烏克蘭而遭西方大規模制裁下，中國大陸正透過購買石油和天然氣提供支援；不過英國智庫的經濟專家指出，這「不是免費的」，中國大陸也藉此獲得廉價能源與有利的商業合作條件。

根據報導，雖然在俄羅斯和中國大陸擁有否決權下，西方世界並未在聯合國體制下實施制裁，讓北京稱其行為違法；但數個月以來，中國大陸似乎也未協助俄羅斯逃避制裁，避免因此讓自身難以進入西方市場。

不過中國大陸仍藉由大量採購俄羅斯石油和天然氣等能源，成為該國的「救命索」，尤其是在歐盟宣布將在今年底前停止90%俄羅斯石油進口後，北京政府對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的重要性又獲得進一步提升。

雖然這讓俄羅斯仍有能力維持於烏克蘭的作戰，但英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）經濟制裁、標準與戰略事務研究員夏吉納（Maria Shagina）表示，幫助「永遠不會是免費的」，稱中國大陸會利用俄羅斯的孤立狀態，獲得廉價能源與有利的商業合作條件。

「美聯社」指出，俄羅斯本就是中國大陸提升自身能源進口多樣性的重要來源。夏吉納表示，在英國石油公司（BP）和美國石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）退出俄羅斯石油與天然氣計畫後，有傳言稱相關股份將由中國大陸國有企業收購；另外，在俄烏戰爭爆發前不到1個月，中國大陸才與俄羅斯簽署為期30年的新合約，據稱將讓俄羅斯每年對大陸提供的天然氣增加達25%。