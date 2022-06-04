台達電積極在美國擴廠，今天公告子公司Delta Electronics（USA）Inc.斥資3500萬美元（約合新台幣10.28億元），取得美國德州布蘭諾（Plano）土地面積30.25英畝、建物面積42萬3123平方英尺，主要目的為業務需求。

市場推測，台達電此次投資德州土地廠房，主要因應北美客戶在地生產需求及成本考量，除了通訊電源外，資通訊設施、電動車、能源應用都可能是布局重點。

根據官網和年報資料，Delta Electronics（USA）Inc.位於德州，主要從事電源供應器製造與銷售，除了在布蘭諾和奧斯汀等地，在波士頓、底特律、洛杉磯、威斯康辛、西雅圖設有辦公據點。

2018年台達電在密西根州成立Delta Electronics（Automotive）Americas Inc.，研發汽車動力和牽引逆變器。美系外資法人評估，北美市場占台達電整體業績比重約1成至2成。

展望今年資本支出，歐系外資法人預估台達電今年資本支出規模年增10%至20%，其中4成比例布局非中國大陸市場，包括泰國、印度、東歐、美國等地。

台達電在5月下旬表示，集團生產基地分布在各地，期望中國大陸因COVID-19疫情封控後陸續解封，狀況會越來越好。另外，全球原物料缺料及長短料問題，目前有越來越好的趨勢。

在全球產能建置，台達電先前指出，今明年全球各地區都在擴產，包括中國大陸、台灣、泰國、印度都有在建新廠，另外也在尋找東歐及美國新的生產基地，中國大陸會維持在6成產能比重。

展望今年營運，日系外資法人指出，台達電今年成長動能包括電動車、伺服器、通訊電源、網通設備等應用，儘管4月和5月因中國大陸廠區封控業績受到衝擊，今年營運雙位數百分點成長目標不變。