統一獅古林睿煬3日先發面對味全龍，繳出7局僅被敲3安、無失分，另飆出9K、沒有任何保送的好投，率隊以2比1拿下4連勝，古林拿下第3勝也是他本季首度先發投超過6局。

本季前5次先發古林睿煬都在第6局「卡關」，最多只先發5.2局，今天面對龍隊好球率極高，用球數也十分精簡，6局投完只用73球，教練團讓他在第7局續投，最終84球投完7局，追平生涯單場最長投球數。

總教練林岳平認為，古林睿煬本就有投到7局的能力，只是有時候會出現亂流，「可能今天捕手是林岱安，讓他在投球上比較安心，投球策略、過程中岱安幫了不少忙，今天可說是古林今年最好的一戰，這是他的能力，希望他往後的比賽，不管對手是誰，秉持著這樣投球表現去投球。」

「餅總」認為，古林睿煬其實有投到100球的能力，但現在仍需要用比賽慢慢去累積經驗，「今天他7局、84球，他以後要慢慢去突破，不是只有吃局數而已，投球數還要增加強度。今天他碰上危機也有順利化解，代表他不是做不到，是必須要利用比賽中的經驗，去茁壯生涯中的表現。」