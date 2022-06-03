未來3天天氣變化圖。（中央氣象局提供）

明、後天（4日、5日）受西南風帶來的水氣影響，中南部地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後局部地區也會有短暫雷陣雨，沒下雨時天氣較悶熱。下周一（6日）起梅雨鋒面接近，加上西南風帶來的水氣影響，全台有雨的天氣預計將持續5天。

中央氣象局表示，明天西南風帶來的水氣更多，中南部地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則維持多雲到晴的天氣，午後局部地區會有短暫雷陣雨，尤其嘉義以南地區及其他山區有局部大雷雨發生機率，午後前往山區、河邊活動務必注意安全。

溫度方面，明天天氣悶熱，白天各地高溫約31至34度，中午前後紫外線偏強，戶外活動請多補充水分並做好防曬，至於早晚各地低溫約24到26度。

下周日西南風增強，中南部迎風面地區水氣偏多，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，降雨範圍擴大，時間也較長，其他地區為多雲到晴的天氣，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。沒下雨時天氣悶熱，加上背風沉降關係，北部及東半部地區溫度偏高，局部地區可達35、36度，東南部地區有焚風發生機率。

下周一鋒面接近，加上西南風影響，天氣轉趨不穩定，西半部降雨機率偏高，容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東半部午後出現局部短暫雷陣雨的機率也會提高。溫度方面，受降雨影響，各地高溫略降。

下周二至下周五（7日至10日）鋒面影響加上鋒面前偏強的西南風，天氣不穩定，西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，另外鋒面附近有機會出現中、小尺度的對流系統，帶來短延時強降雨。溫度方面，受降雨和鋒後東北風影響，北台灣地區明顯轉涼。