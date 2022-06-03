行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中3日到台中科博館視察兒童疫苗接種站時，台中大里區立仁里長、台中市議員參選人鄭伯其高舉「很多孩子走了！」、「冷血酷吏，草菅人命」白布條陳情，卻慘遭隨扈架離現場，而宅神朱學恒今（3）日表示，「當獨裁成為事實，革命就是義務」，蘇貞昌領人民的納稅錢，還在那邊囂張，這讓宅神怒噴「我嗆你剛剛好而已」，引發討論。

朱學恒今日在中天新聞《大新聞大爆卦》上表示，「我們以前怎麼監督政府，現在就怎麼監督政府，當獨裁成為事實，革命就是義務」，他更強調，今天如果蘇貞昌領我公帑、納稅錢在那邊囂張跋扈，隨時郭彥均出來就要抓他、蔡其昌助理造謠就說「哎呦互相理解」，這讓朱學恒大為不解「還有比這個更雙標的嗎？」

朱學恒更說，蘇貞昌「食民俸祿」，還在那邊囂張，「我嗆你剛剛好而已」，他也說「任何一個國民，不管有沒有競選、人在哪裡，從今以後，只要聽到蘇貞昌有行程在哪邊，你就去現場嗆他」，朱學恒更提及，「任何一個納稅守法的公民，都應該有資格、有責任，要去監督和要求這些公僕」。

最後朱學恒也指出，蘇貞昌是公僕，人民今天把權力放給你這些官員，「結果這些官員正事不幹，到處收割，出了各種各樣的爛政策」，朱學恒也坦言「不要客氣，看到蘇貞昌就要嗆他，要讓他知道，民主就是以民為主」，他強調，任何時候看到蘇貞昌做得不好，能嗆就要嗆，該嗆就要嗆，我們還是要講，這是公民的權利，該嗆他的時候不要客氣。