統一獅3日以2比1擊敗味全龍，少年強投古林睿煬繳出7局飆9K、無失分的表現，拿下本季第3勝，也終於跨過6局關卡，繳出本季最長的一役，賽後他指出關鍵，除了捕手林岱安在危機時把節奏抓回來，另外古林自己也轉念收到不錯的成效。

古林睿煬上次先發投滿7局已是去年11月7日，今天是生涯第2次、本季第1次先發投滿7局，他說：「今天最滿意的是沒有保送。前幾場一直在5、6局遇到狀況，今天就是換個想法，之前一直想突破，今天就是想辦法把每局投球內容做好，自然去度過。」

投完7局用球數才84球，古林睿煬坦言自己會有續投的想法，但還是尊重教練團安排，「後面賽程比較密集，我自己也快兩周沒投球，就照著教練的安排去投。」

總教練林岳平賽後也提到，此役古林睿煬能繳出好投，捕手林岱安的引導也是關鍵之一，古林睿煬說：「上次搭配應該是去年，這幾場都是配（柯）育民，很感謝賽前育民一直跟岱安做溝通，再來問我想法，今天配合起來很順暢，岱安也比較有經驗，在我很急的時候幫我把節奏抓回來。」

林岱安則表示，今天是兩人本季首度先發，「我們真的很久沒搭配了，就連熱身賽都沒配過。之前我又確診缺陣了好幾場，賽前就跟（陳）重羽、育民討論，他們也給了我很多關於古林的近況，對比賽有很大幫助，真的很感謝捕手群的幫忙。」